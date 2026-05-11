Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 34-годишен мъж за разпространение на фишинг съобщения с цел печалба и го задържа.

Според събраните до момента данни, на 6 април в София той е създал и разпратил измамни съобщения чрез мобилни приложения. Така е успял да подведе човек и да му причини финансова щета в размер на 515,56 британски лири.

ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS-и и съобщения в чат приложения от името на институции

В периода между 12 и 21 април мъжът е продължил със същата схема, като този път е направил опити да измами и други хора, но без да успее да им причини реални щети.

По случая е образувано досъдебно производство за компютърна измама, за която законът предвижда от 1 до 6 години затвор и глоба до 6000 лева. При разследването са извършени обиски, като са иззети компютри и техника.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а предстои съдът да реши дали да му бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“. Разследването продължава.

Редактор: Цветина Петкова