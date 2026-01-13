Протестите показаха, че този формат на правителство няма вече кредит на доверие. Няма как да има кабинет в рамките на този парламент. Надявам се да се формира служебно правителство, което да подготви провеждането на честни избори, след което да се състави ново стабилно управление на страната. Трудно ми е да прогнозирам кой ще бъде служебен премиер, но може би Димитър Главчев би се съгласил. Това каза бившият вицепремиер Лидия Шулева в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя смята, че е важно какъв ще бъде евентуалният предстоящ вот – дали ще бъде възстановено машинното гласуване, довело до най-малко проблеми през 2021 г., или пак ще се гласува на хартия и ще бъдем свидетели на дискредитиране на изборния процес.

Бюджет 2026

Бившият вицепремиер коментира и темата с план-сметката на държвата. Според нея няма как този парламент спешно да приеме редовен бюджет, тъй като държавната план сметка определя политиката на дадено правителство, а към момента не знаем какво ще бъде то. Шулева беше категорична, че предложеният втори вариант на бюджета е бил неприемлив за обществото от гледна точка на превишаването на разходите от 45% от БВП. И допълни, че в удължителният бюджет тези суми са пак толкова.

Шулева смята, че проблемът в бюджетната сфера е в несправедливото разпределение на доходите в системата. Тя допълни, че наистина има сектори, в които увеличението е или минимално, или няма такова, а в други - ръстът е непропорционален. Също така подчерта, че този факт създава напрежение.

Еврото и България

Лидия Шулева коментира и приемането на еврото. Тя каза, че няма хаос при въвеждането на новата валута и „нещата минават доста гладко, почти 50% от левовете вече са върнати в банковата система”.

Бившият вицепремиер коментира и ситуацията с малкия бизнес. Тя изрази мнение, че дребните производители не трябва да бъде толкова административно натоварени, подобно на едрия бизнес.

