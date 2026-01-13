Рязко увеличение на болните от грип и респираторни инфекции отчитат общопрактикуващите лекари в страната, а според д-р Гергана Николова ситуацията повтаря добре познат сценарий – много предупреждения, но малко реални действия от страна на институциите.

В интервюто след Новините на NOVA д-р Николова подчерта, че грипът не е изненада и се появява всяка година по едно и също време, но въпреки това системно липсва адекватна превенция.

По думите ѝ най-засегнатата група са децата, които масово се заразяват в детските градини и училищата. Именно затова общопрактикуващите лекари от години настояват противогрипната ваксина да стане препоръчителна за децата. „Поискахме ваксинация, за да няма грипни ваканции, а получихме милиони за антибиотици и противовирусни медикаменти“, коментира тя и допълни, че грипът по правило не се лекува с антибиотици.

България - на прага на грипна епидемия

Д-р Николова постави под въпрос логиката на мерките, които се предприемат при епидемия. Според нея за държавата е по-скъпо да затваря училища, да допуска свръххоспитализации, усложнения и масово издаване на болнични, отколкото да инвестира навреме във ваксини. „Ако следващата година водим същия разговор, това вече ще е сериозен проблем“, предупреди тя.

Според нея при първи симптоми пациентите трябва да се свържат с личния си лекар, за да си запишат час, а не да посягат към останали от предишни заболявания антибиотици. „Антибиотици – зачеркваме. Имуностимуланти – също“, каза тя и обясни, че температура до 38 градуса не е повод за паника и не изисква задължително лечение.

Д-р Николова обърна внимание, че не всяко вирусно заболяване е грип. В практиката ѝ има и случаи на респираторно-синцитиален вирус, както и коронавирус. „Важно е да знаем какво лекуваме, защото добре лекува този, който лекува причината“, посочи тя.

Пикът на грипа настъпва по области: Какви превантивни мерки ще се вземат

В момента грипът преобладава, като щам А е по-заразен от щам Б и протича по-тежко при част от пациентите. Типичните симптоми включват рязко начало, висока температура, мускулни и ставни болки, силно главоболие, болки в гърлото и суха кашлица.

Като сериозен проблем д-р Николова определи и спирането на профилактичните прегледи по време на грипни епидемии. „Няма логично обяснение защо пациентът да няма право на профилактика – мамографии, изследвания, прегледи – при положение че кабинетите могат да работят организирано“, заключи тя.

Редактор: Ралица Атанасова