Грипната епидемия обхваща страната ни. Област Варна е първата, достигнала съответните стойности, за да влязат в сила противоепидемичните мерки. Здравните власти следят ситуацията в още няколко населени места, които са в предепидемична обстановка.

Според експертите повече области ще достигнат епидемичните нива в последната седмица на януари и първата на февруари. Въпреки това, разпространението на грип А и острите респираторни заболявания в момента не е за подценяване, а регионалните здрави инспекции ще следят изкъсо данните, които се обновяват на ежеседмична база.

Столицата рядко достига нивата, необходими за обявяването на грипна епидемия. Въпреки това, болни пред кабинетите не липсват. В училищата все още средно отчитат нисък процент на отсъстващи учители и ученици.

„Има кашлящи деца в моя клас”, споделя Катрин, ученичка в 108 СОУ. Баба ѝ пък казва, че дори при леки симптоми не я пускат на училище за всеки случай. „Май ще е по-добре да минат на онлайн обучение, за да не расте заболеваемостта”, смята Михаил, който е баща на ученик.

В Софийска област за последната седмица положителните проби са 200. За същия период в столицата засечените заболели с грип и остри респираторни заболявания са 800. Причината София-област да се води в предепидемична обстановка, а столицата - не, е показателят на база 10 хиляди души население.

За да бъде ситуацията под контрол, всяка регионална здравна инспекция следи именно тези данни. „Мерките са успешни, когато са навременни. Когато започне рязко повишаване броя на заболелите, не бива да се чака половината ученици да са болни. Трябва по-рано да се вземат мерки”, обясни проф. Тодор Кантарджиев.





Дали децата да учат дистанционно, или да бъде обявена грипна ваканция, е решение, отново зависещо от препоръките на здравните инспекции. „Нашата система преди 6 години показа висока реактивонст. За 2 дни премина в електронна обучителна среда. Почти всяка година пикът на вълната съвпада с края на втората половина на януари. Учителите успяват да оформят учениците”, обясни образователният министър в оставка Красимир Вълчев.

Въпреки че рисковите групи са децата и възрастните над 65 години, здравните експерти отчитат позитивна тенденция сред най-възрастните, като броят заболели там е най-малък. „Инфекциозни състояния здравият възрастен трябва да има по 5 на година, за децата – 8. Започнеш ли да боледуваш по-често, заболяванията да са по-тежки, е редно лекарят да те прати на изследвания”, смята Кантарджиев.

Под особено внимание ще бъдат следени оставащите дни от януари и първите на февруари.

►Какво обаче да очакваме, ако повече области отчетат висока заболеваемост?

Мерките са познати от предишните години, а сега се прилагат първо във Варна:

⇔ Онлайн обучение за учениците;

⇔ Градини и ясли работят при засилен медицински контрол;

⇔ Спират се свижданията и плановите операции;

⇔ Преустановяват се детските имунизации и консултации;

⇔ Спират се профилактичните прегледи.

Носенето на маски е силно препоръчително на закрити места с много хора - в градския транспорт, в лечебните заведения.

Варна е първата област, а мерките са в ход от утре. Очакванията са следващи да бъдат тези, които са в оранжево - Силистра, Добрич, Бургас, София-област и Смолян. Въпреки че Перник също е в предепидемична обстановка - там по-скоро не се предвижда да влязат в сила мерки, тъй като пикът за областта е преминал. Важно е да кажем, че тези данни могат да бъдат обновени в идния понеделник, когато всъщност ще стане ясно каква е била картината през настоящата седмица.

„Болниците си минават като режим при грипна епидемия. Спират се свижданията и плановите операции. Детските ясли продължават с повишено внимание за филтър на децата”, обясни професор Цонко Паунов, директор РЗИ-Варна.

А за учениците от утре окончателно се преустановява присъствената форма на обучение. Част от родителите одобряват идеята.

На този фон личните лекари във Варна споделят, че не усещат сериозен натиск и няма място за паника. „Знаем какво да правим, знаем как да се справяме със ситуацията. Нито ни е първата, нито е последната грипна вълна, така че смятам, че към днешна дата всичко е под контрол”, обясни д-р Николай Христов. Въпреки това е важно да внимаваме. „Тази година сякаш грипът е по-заразен от обичайното. Т.е. зарази ли се един член на семейството, обикновено детето, и всички се нареждат на опашката”, поясни той.

Именно затова по-голямата част от хората във Варна споделят, че спазват съветите на лекарите и знаят как да се предпазят. „Приемаме имуностимуланти, витамини. Носим маски”, коментира Петранка Алексиева.