Снимка: iStock
Здравните експерти силно препоръчват носенето на защитни маски на закрити места с много хора
В следващите дни се очаква и други области в страната да предложат обявяване на грипна епидемия заради високите нива на заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания. Здравните власти следят ситуацията ежедневно, като целта е да бъдат въведени навременни мерки, които да помогнат вълната да премине по-леко.
От институциите подчертават, че към момента няма нищо извънредно и ситуацията е типична за този период на годината. Въпреки това, превантивните действия остават ключови за ограничаване на разпространението на вирусите.
Въвеждат противоепидемични мерки в област Варна
Сред най-често прилаганите мерки в областите с повишена заболеваемост са преминаване към онлайн обучение за учениците, докато детските градини и яслите продължават да работят, но при засилен медицински контрол. В лечебните заведения се спират свижданията, плановите операции, детските имунизации и консултации, както и профилактичните прегледи.
„Мерките са успешни, когато са навременни. Не бива да се чака половината ученици да се разболеят”, категоричен е епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев.
„Почти всяка година пикът на грипната вълна съвпада с края на втората половина на януари, но учителите успяват да оформят учениците”, каза министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.
Здравните експерти силно препоръчват носенето на защитни маски на закрити места с много хора, в градския транспорт и в болници и поликлиники, като една от най-ефективните мерки за ограничаване на заразяването.
Първата област, в която вече са въведени противоепидемични мерки, е Варна. Очакванията са в най-скоро време към нея да се присъединят Силистра, Добрич, Бургас, София-област и Смолян. В Перник, въпреки че областта се намира в предепидемична обстановка, по-скоро не се очаква въвеждане на мерки, тъй като здравните власти отчитат, че пикът на заболеваемостта там вече е преминал.
