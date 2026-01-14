-
ПП-ДБ и „Възраждане“ организират протести заради начините на гласуване
-
Президентът връчва втория мандат на ПП-ДБ
-
Ще променят ли депутатите Изборния кодекс
-
Лидия Шулева: Няма как да има кабинет в рамките на този парламент
-
Калоян Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго заради датата на предсрочните избори
-
Борисов: Терзиев трябва да остане, за да се види как управлява ПП–ДБ
Предложението за отпадане на охраната от НСО за народните представители е първа точка в дневния ред
Старт на новия политически сезон. Депутатите с първо пленарно заседание след коледната ваканция. Първа точка в дневния ред е предложението за отпадане на охраната от НСО за народните представители.
В навечерието на предсрочния вот парламентът се очаква да отвори за промени Изборния кодекс. Дебатите се очаква да започнат още този следобед на заседанието на Правната комисия.
Започва ваканцията на депутатитеРедактор: Цветина Петрова
Последвайте ни