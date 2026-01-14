Старт на новия политически сезон. Депутатите с първо пленарно заседание след коледната ваканция. Първа точка в дневния ред е предложението за отпадане на охраната от НСО за народните представители.

В навечерието на предсрочния вот парламентът се очаква да отвори за промени Изборния кодекс. Дебатите се очаква да започнат още този следобед на заседанието на Правната комисия.

Редактор: Цветина Петрова