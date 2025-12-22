Депутатите излизат във ваканция от днес до 10 януари. Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари, сряда, от 9 часа.

В новата година влизаме без редовен бюджет и с правителство в оставка. Очаква се президентът да рестартира и конституционната процедура за съставяне на ново правителство. В изявление държавният глава каза, че ще го направи непосредствено след Нова година. Мандатите, които трябва да връчи, са три.

Какви са заявките на политическите партии преди връчването на мандатите?

При провал на трите мандата започват консултации с възможните фигури за служебен премиер. Следва назначаването на такъв, заедно със служебно правителство, а то от своя страна ще има два месеца да организира нови избори. По всичко личи, че вотът ще е в края на март или началото на април.

Редактор: Ралица Атанасова