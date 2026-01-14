1550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствието в Кърджалийско, Крумовград, Кирково и околните села. Парите ще бъдат за сметка на бюджета на Социалното министерство, обяви ресорният министър в оставка Борислав Гуцанов.

Тези средства плюс помощите за хората с доходи под линията на бедност, както и с компенсациите за загубена или счупена техника, означава, че общата сума за едно домакинство може да достигне до 3800 евро.

„Така е редно, така се подхожда при бедствия. Благодаря на МС, че ни подкрепи”, заяви Гуцанов.

Бедственото положение в Крумовград остава в сила

Той обяви още, че днес ще подпише законопроект, свързан с надбавките, отпускани за празниците. Целта ще е, когато се гледа бюджетът на държавата, да се определя и тази помощ.

„Тя няма да е само за пенсионери, а и за многодетни семейства, за самотни майки, за хора с увреждания. Това не е подаяние - просто държавата прави така, че въпросните хора да имат нормални празници”, каза Гуцанов.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да достигне до около 507 000 лица. Това са хора, които вече получават подкрепа от системата за социално подпомагане или семейни помощи.

С промените в Закона за социално подпомагане се цели и въвеждане на по-голяма справедливост, защото ще се взимат предвид всички доходи на хората.

„Много често става така, че някой е на минимална пенсия, но има допълнителни доходи от ниви, дадени под аренда, или от апартаменти под наем. С тази стъпка правим така, че да има справедливост и тази подкрепа да получават всички нуждаещи се, а не само пенсионерите“, обясни Гуцанов. Той изрази надежда, че промените ще станат факт още в това Народно събрание.