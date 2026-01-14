Пожар избухна в дом за възрастни хора с физически увреждания в Кюстендил тази сутрин. При инцидента няма пострадали хора, нанесени са само материални щети, обяви говорителят на Областна дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка.

Сигналът за пламъците е подаден в 07:14 ч. на 13 януари. На място са се отзовали три екипа на пожарната, които са установили, че хората са изведени от сградата. Унищожен е предмет от мебелировката на стая и са опушени 20 кв. м стени. Пожарът е възникнал от късо съединение, причинено от включена електрическа печка в стаята на домуващ, посочи още Табачка.

Редактор: Габриела Павлова