Снимки/Видео: Мартин Георгиев, NOVA
-
Със смъртоносни примамки: Кой отрови 7 редки лешояда в Котленския Балкан?
-
Разследват смъртта на двама гърци в Хисаря
-
Какви грешки са довели до фаталния инцидент със скиор в Пирин
-
Катастрофа в София: Линейка и полиция са на място, кола е по таван (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Заради заледени тротоари: Десетки сигнали за инциденти само в София
-
Ръст на битовите пожари заради неправилна употреба на отоплителни уреди
Димът е гъст, черен и се стеле над целия град
Складове, пълни с текстил, са се запалили в сряда сутрин в Троян. По неофициална информация пожарът е възникнал в предприятие, което произвежда възглавници и спално бельо. Димът е гъст, черен и се стеле над целия град. Пет екипа на пожарната в Ловеч и Троян гасят огъня. Няма данни за пострадали хора.
Ръст на битовите пожари заради неправилна употреба на отоплителни уреди
На място са и кметът на общината, заместник-кметът Райковски, директорите на РСПБЗН-Троян и РДПБЗН-Ловеч. Взети са всички необходими мерки за предотвратяване разрастването на пожара.
Към мястото пътува и екип на лаборатория за изследване на въздуха. Към настоящия момент няма опасения във връзка със здравето на хората, съобщават от Общината.
Последвайте ни