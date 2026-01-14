Строителството на ново училище в столичния квартал "Студентски град" започва през тази година, след като всички съдебни и административни пречки пред проекта вече са отстранени. Това съобщиха от Министерството на образованието и науката, район „Студентски“ и Областната администрация София-град.

Решението беше обявено след среща между министъра на образованието Красимир Вълчев, кмета на район „Студентски“ Петко Горанов и областния управител на столицата Стефан Арсов. По думите им изграждането на училището е дългоочакван и спешен проект за района, в който живеят хиляди млади семейства.

„Милион за вибрафон”: Училище събра средства за нов инструмент само за месец

Министерството на образованието и науката е осигурило финансиране в размер на над 3,8 млн. евро, както и терена за строителството. Общата стойност на проекта е около 10 млн. евро, като в него участва и Столичната община. Средствата са по програма, която приключва през 2027 г. Това прави старта на строежа в кратки срокове ключов за успешното завършване.

Новото основно училище ще бъде изградено на ул. „Д-р Йордан Йосифов“ върху имот с площ от 4,6 декара. То ще разполага с 24 паралелки и ще може да приема общо 573 ученици. Освен учебен корпус, проектът включва и изграждане на спортна инфраструктура в двора – футболно игрище, комбинирани волейболни и баскетболни игрища, писта за бягане, зони за тенис на маса и фитнес на открито. Предвидени са още озеленени площи, които ще заемат поне 20% от терена, алеи и пространства за отдих.

От районната и областната администрация подчертаха, че ще продължат да съдействат за бързото и безпроблемно реализиране на проекта, който за първи път ще осигури училище в район с толкова интензивно развита образователна и младежка среда.

Редактор: Ралица Атанасова