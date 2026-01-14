Кадър/Видео:"Ройтерс"
Унгария беше обхваната от екстремен студ
Унгарски огнеборци се притекоха на помощ на куче, паднало в мразовитите води на Дунав край Будапеща. Страната беше обхваната от екстремен студ, заради който части от реката замръзнаха.
Спасиха мъж и кучето му, паднали в замръзнало езеро (ВИДЕО)
Минусовите температури и ледените късове обаче не спряха пожарникарите, които с помощта на специализирана екипировка успяха да извадят невредимо животното.
Кадри, разпространени от Националната дирекция за управление при бедствия към Министерството на вътрешните работи на Унгария, показват как огнеборци и водолаз се придвижват по крехкия лед, преди да изтеглят кучето в безопасност върху спасителен сал.
Спасиха кон, блокиран на покрива на къща (ВИДЕО)
Животното е под грижите на ветеринар и се възстановява, посочват местните власти.Редактор: Станимира Шикова
