Унгарски огнеборци се притекоха на помощ на куче, паднало в мразовитите води на Дунав край Будапеща. Страната беше обхваната от екстремен студ, заради който части от реката замръзнаха.

Минусовите температури и ледените късове обаче не спряха пожарникарите, които с помощта на специализирана екипировка успяха да извадят невредимо животното.

Кадри, разпространени от Националната дирекция за управление при бедствия към Министерството на вътрешните работи на Унгария, показват как огнеборци и водолаз се придвижват по крехкия лед, преди да изтеглят кучето в безопасност върху спасителен сал.

Животното е под грижите на ветеринар и се възстановява, посочват местните власти.

Редактор: Станимира Шикова