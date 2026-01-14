-
Спортни новини (15.01.2026 - обедна)
-
Зов за помощ: Събират се средства за лечението на 7-годишната Бела
-
Eкипажът на МКС се върна на Земята след медицинска евакуация
-
Лихвата по кредитите за студенти пада от 7 на 3%
-
Асеновград - трети ден без вода заради спукан водопровод, върху който е построена къща
-
Браншова камара „Плодове и зеленчуци“: Споразумението ЕС–Меркосур застрашава земеделието ни и качеството на храните
-
След вълна от съпричастност: Самотен баща вече има нова инвалидна количка и кола
Гледайте цялата емисия
Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни