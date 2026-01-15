-
-
-
-
-
-
Решението на президента е положителна оценка за нашите последователни усилия за отстояване на демокрацията, заяви председател на ПГ на АПС
От АПС ще приемат третия мандат, след което ще се съберат и ще обсъдят с какво решение да излязат. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на парламентарната група Хайри Садъков.
По-рано днес президентът Румен Радев обяви, че в петък, 16 януари, ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент, а папката ще бъде дадена на представители на „Алианс за права и свободи“.
„Позволете ми да изкажа нашата положителна оценка и благодарност към президента за решението му“, каза Садъков. „Приемаме това като оценка за нашите последователни усилия за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността, на институционалното единство и силата на държавата”, каза Садъков.
Той обясни, че предстои заседание на парламентарната група и структурите, с които ще обсъдят и ще излязат с решение.Редактор: Ина Григорова
