Снимка: БГНЕС
Папката ще получат от „Алианс за права и свободи”
Държавният глава Румен Радев връчва третия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Точно в 10:00 часа групата на „Алианс за права и свободи” ще пристигне на „Дондуков” 2.
За пет дни президентът избра да връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на кабинет. Досега и първата политическа сила - ГЕРБ-СДС, и втората - ПП-ДБ, върнаха папките на президента празни. При третия опит мандатът се дава на председателя на парламентарната група, а за разлика от първите два мандата, тук няма срок от 7 дни за изпълнението му.
Как партиите реагираха на избора на Радев да връчи третия мандат на АПС
Все още не е ясно дали от ПГ на Ахмед Доган ще задържат папката и ще мислят как да постъпят, или ще я върнат веднага. Нагласите и коментарите обаче са в посока на това да няма друг кабинет в 51-ото Народно събрание.
Редактор: Дарина Методиева
