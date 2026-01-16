Изкуственият интелект съживи Пловдив отпреди век. Необичайните видеа, които вече набират скорост в социалните мрежи, ни пренасят почти 100 години назад и показват един от най-старите градове в Европа такъв, какъвто днес можем само да си представяме.



Благодарение на изкуствения интелект и богата колекция от автентични архивни фотографии, миналото буквално оживява – с движение, лица и атмосфера.По това време по калдъръмените улици вече се движат първите автомобили, градът е електрифициран, а пловдивчани са облечени в характерните за епохата елегантни дрехи.

Зад проекта стои 61- годишният Пламен Кочев. По образование- художник, по професия- графичен дизайнер и създател на Facebook групата „Акция Фото Пловдив”.

Преди 13 години негов приятел го заразил със страстта да събира и съхранява стари снимки от града – предимно в електронен вариант, които намирал на различни места в интернет пространството.



„Фотографиите за Пловдив са повече от 26 000”, разказва Пламен Кочев. „Цялата колекция за България и за чужбина е от 144 дигитални единици. Основно са фотографии, но има и много видеоматериали, книги. Има и музика отпреди век и повече. Всичко това е със свободен достъп за всеки, който е любопитен да научи за нашата история. На хартиен носител, истински, реални автентични фотографии имам около 3-4. Те са със сантиментална стойност. Едната е ресторантът на Сахат тепе, където са се запознали моите родители. За съжаление вече не съществува”, казва Пламен.



Преди седмица му хрумнало да експериментира, използвайки изкуствения интелект и айти технологиите , за да раздвижи автентичните черно-бели кадри от началото на 30-те години на 19 и 20 век и да ги превърне във визуално пътешествие из отдавна изчезналите улици на Пловдив.

Впечатляващите видеа, съставени от 4-5 фотоса и с продължителност около минута, следват маршрут, който звучи като разходка от стар албум, но и носи много история и градска памет.



