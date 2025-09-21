Какво биха казали цар Симеон, хан Крум или хан Тервел, ако можеха да говорят днес? Отговор на този въпрос дава иновативен проект, който съчетава историческата живопис с изкуствен интелект. 25-годишният продуктов дизайнер Димитър Георгиев и един от най-изтъкнатите ни исторически живописци, Васил Горанов, вдъхват нов живот на великите български владетели с амбицията да направят историята по-достъпна и вдъхновяваща за младите поколения.

"Аз, Симеон, цар на българите и повелител на Златния век, ви напомням - силата на народа е в знанието…". С тези думи оживява портретът на великия български владетел, благодарение на усилията на младия продуктов дизайнер Димитър Георгиев. Вдъхновението му идва от картините на художника Васил Горанов, а целта е ясна – да се напомни за славното минало на България.

"Трябва да си спомняме миналото, нашето силно минало, за да можем да бъдем силни и в настоящето", споделя Димитър. Неговата амбиция е дигиталните образи на българските владетели да стигнат до всяко българско училище. "Не съм бил много добър по история, но когато е показано по добър начин, аз получавам вдъхновение и желание да уча. Вярвам, че именно неговите картини биха вдъхновили много ученици да се интересуват от българската история", казва още дизайнерът.

В основата на проекта стои изкуството на Васил Горанов, който е работил месеци наред върху портрета на цар Симеон. Според него, днес изкуството има нужда от нов прочит. "Изкуството има нужда от това да бъде представено по нов начин, по който да бъде нагласено за окото на съвременния човек", казва художникът. Чрез тези образи той се опитва да върне времето назад, "време, в което думи като чест, дълг и достойнство са имали друго значение. Време, в което да обичаш родината си и да дадеш живота си за нея е било въпрос на чест".

Процесът по "съживяването" на картината обаче не е толкова лесен, колкото изглежда. Димитър Георгиев прекарва часове в работа – от заснемането на платното до въвеждането на точните команди за изкуствения интелект. "Не можем да кажем, че AI върши цялата работа. Аз дори заснех видео вкъщи как съм хванал една обувалка, за да имитирам позата, и говоря, вживявам се в ролята. После създаваме и този дълбок глас, да представи цар Симеон в случая по най-добрия начин", обяснява той.

Но какво би казал великият владетел днес, ако наистина можеше да види съвременна България? Отговорът на художника Васил Горанов е провокативен: "Единият отговор е ясен - сигурно би се върнал обратно там, в онова време, и не би искал да ни гледа."

Проектът обаче не спира дотук. Димитър разкрива, че плановете му продължават напред в историята.