Учените от Нюйоркския университет в Абу Даби (НУАД) са разработили модел на изкуствен интелект, който може да прогнозира слънчеви изригвания 4 дни предварително и значително по-точно от настоящите методи. Това предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Екипът на НУАД, ръководен от докторанта Датарадж Дхури и главния изследовател в Центъра за космически науки Шраван Ханасоге, е обучил своя ИИ модел, използвайки ултравиолетови изображения с висока резолюция от Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА, комбинирани с исторически записи на слънчевия вятър.

Второ мощно изригване на Слънцето

Вместо да анализира текст, както правят днес популярните езикови модели на ИИ, системата анализира изображения на Слънцето, за да идентифицира модели, свързани с промените в слънчевия вятър.

Резултатът е 45% подобрение в точността на прогнозите в сравнение с настоящите оперативни модели и 20% подобрение спрямо предишните подходи, базирани на ИИ.

След мощно слънчево изригване: Има риск от силни магнитни бури

„Това е важна стъпка напред в защитата на спътниците, навигационните системи и енергийната инфраструктура, от които зависи съвременният живот“, заяви Дхури. „Чрез комбиниране на усъвършенстван ИИ със слънчеви наблюдения можем да издаваме предварителни предупреждения, които помагат за защитата на критични технологии на Земята и в космоса.“

НУАД е създал повече от 90 факултетни лаборатории и проекти, произвеждащи над 9200 международно признати научни публикации.

Редактор: Ивайла Митева