Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков пред медиите във Велико Търново във връзка с насрочването на изборите.

Той призова за бързо провеждане на изборите и подчерта необходимостта от постигнат консенсус: „Важно е при постигнатия консенсус да отидем колкото се може по-скоро на избори, за да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, да се назначи по-бързо“, категоричен бе Росен Желязков.

Снимка: МС

Премиерът посочи, че забавянето на провеждането на изборите не е в полза на обществените очаквания и затруднява по-ефективното изпълнение на ангажиментите и законодателните цели на изпълнителната власт.

Министър-председателят отбеляза, че днес правителството навършва една година и въпреки че изпълнява функциите си до назначаването на служебен кабинет, трябва да работи отговорно и да не се превръща в участник на предизборната сцена.

Той отговори на президента, който заями, че работата на партийните лидери не била да му казват кога да е датата на изборите, а да направят така, че изборите да бъдат прозрачни: „Той е прав. Това е работата на всички участници в предизборната кампания и в процеса на изборите, но всеки един от участниците има възможността да сподели своите виждания. И нашите виждания са именно тези."

