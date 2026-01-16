Окръжна прокуратура Смолян привлече като обвиняем Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков, за незаконно притежание на високорисково наркотично вещество с цел разпространение, предаде "24 часа" .

19-годишният младеж бе задържан в четвъртък в курортен комплекс „Пампорово“ в област Смолян. При рутинна полицейска проверка в автомобила му „Киа Спортидж“ на задната седалка и пред нея били открити полиетиленови опаковки със суха зелена тревиста маса, реагирала на марихуана при полевия тест. Общото бруто тегло на веществото е 384,46 грама.

Според събраните до момента доказателства наркотикът е държан с цел разпространение. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Окръжна прокуратура Смолян ще внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Бобоков-младши.

