Снимка: БГНЕС
-
Задържаха двама мъже след обир на апартамент в София
-
Има ли престъпна мрежа за разпространение на фалшиво евро в Казанлък?
-
Заловиха моторница с близо 2 тона кокаин край бреговете на Колумбия (ВИДЕО)
-
Трима задържани в Русе с над 500 фалшиви банкноти
-
Има задържан за вандалския акт над посолството ни в Скопие
-
Делото за побоя над Слави Ангелов тръгна на втора инстанция
Той е задържан в кола, спряна за проверка след пътно нарушение в Пампорово
Божидар Бобоков - синът на бизнесмена Атанас Бобоков, е бил задържан след проверка на "Пътна полиция" в курорта Пампорово в четвъртък. Информацията за NOVA потвърди директорът на Областната дирекция на МВР - Смолян старши комисар Цветан Цанков.
Съдът не даде ход на делото срещу Атанас и Пламен Бобокови
При обиск в Божидар Бобоков са отрити 200 грама наркотични вещества.
Той се е возил в спрян за проверка заради пътно нарушение автомобил. Колата е била управлявана от 19-годишен шофьор, който е гражданин на Обединените арабски емирства.
Божидар Бобоков е задържан с мярка до 24 часа в РПУ Чепеларе.
Последвайте ни