Председателят на Българска федерация по ски Цеко Минев бе изключително щастлив от представянето на българските сноубордисти на Световната купа в Банско, предава специалният кореспондент на БТА Георги Крумов.

В неделя България записа исторически успех чрез Тервел Замфиров и Радослав Янков, които станаха първи и трети в паралелния гигантски слалом при мъжете.

Тервел Замфиров е големият шампион в Банско

"Първо искам да кажа, че в историята на българските зимни спортове на Световна купа никога не е имало двама българи, които да са на почетната стълбичка и то с победа. Това се случва за първи път и само по себе си е феноменално нещо. Показва на всички, че българският сноуборд е израснал на най-високо ниво. Поклон за всички състезатели и треньори. Това ще остане в историята. Мисля, че преди Олимпиадата това е едно много добро постижение", заяви Минев.

"Успехите на българския сноуборд се случват с позитивизъм, вяра и желание. Благодаря и на всички спонсори, включително на Министерството на младежта и спорта. Когато Радослав Янков направи големия пробив, ние създадохме една програма за работа с децата. Виждате до какво води всичко това. Идват и други, които са с идея по-малки, но искат да се развиват. А за Малена Замфирова това е нещо уникално. Не мисля, че има друг състезател на 16 години, който да е в световния елит", добави Минев.

Редактор: Ивайла Маринова