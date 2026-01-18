Тервел Замфиров спечели състезанието от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско! Българинът триумфира над австриеца Фабиан Обман с разлика от 0.15 секунди. Това беше първа победа за сънародника ни по време на спускане от Световната купа, предаде БГНЕС.

Успехът донесе 100 точки на Замфиров за класирането в Световната купа и 60 за наредилия се на трето място Радослав Янков.

Снимка: БТА

Страхотните победи на Радослав Янков и Тервел Замфиров по време на ¼-финалите в паралелния гигантски слалом за мъже от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско подсигуриха сигурен подиум на България. Причината за него беше ½-финала, който се заформи с участието на двамата.

В първия кръг от директните елиминации Янков се наложи над италианеца Аарон Марк, който е лидер в генералното класиране за Световната купа. Замфиров елиминира трикратния световен шампион и победител в Банско през миналата година Андреас Промегер.

На четвъртфиналите Янков отстрани победителя от събота и олимпийски шампион Бенямин Карл от Австрия, докато Замфиров се наложи над италианеца Маурицио Бормолини, който сгреши сериозно при спускането си.

Последва победа на Замфиров след падане на Янков по време на спускането под връх Тодорка. В другия полуфинал надделя австриецът Фабиан Обман, който победи германеца Яник Ангененд.

В крайна сметка Замфиров победи Фабиан Обман с разлика от само 0.15 секунди. Златков пък спечели бронза, след като изпревари Ангененд в битката за третото място.

Успехът на Замфиров е втора победа за български сноубордист в Банско. Първата е на Радослав Янков през 2017 година, когато той записа и едно второ място. Класиранията на подиума пък са общо пет, след като Янков има и едно трето място през 2025 година.

Двамата бяха наградени от председателя на федерацията Цеко Минев и местния кмет Стойчо Баненски.

Снимка: БГНЕС

„Изключително съм щастлив след този успех. Винаги съм се мечтал и съм се надявал първата ми победа за Световната купа да бъде в Банско. Състезанието беше много изравнено, а условията бяха на ниво. Все едно имам криле, когато чуя феновете отдолу. Предстои да разберем къде е лимитът ми”, заяви Тервел Замфиров пред журналисти. „Баща ми беше щастлив като мой треньор. Каза, че се радва за успеха. За всички нас, които прекарваме часове на пистата, за всички нас това е само една оценка за свършената работа”, каза Замфиров. И добави, че въобще няма време за празнуване на големия си успех. Причината е, че след броени дни ще има изпит в университета.

Снимка: БТА

При жените

Една от легендите на пистите под връх Тодорка - Рамона Терезия Хофмайстер, отказа родната надежда Малена Замфирова по време на ¼-финалите в паралелния гигантски слалом за жени от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Сънародничката ни не допусна груби грешки по време на спускането, но шампионката я изпревари по синята писта с 0.76. 16-годишната българка избра синьото трасе на пистата "Алберто Томба" на Бъндеришка поляна и победи канадката Вей Ланши по време на 1/8-финалите. Малена остана пета в квалификациите преди обяд.

На полуфиналите Хофмайстер бе спряна от лидеркарата в класирането за Световната купа Цубаки Мики от Япония, която на четвъртфиналите се справи с Жули Цог от Швейцария.

В другия полуфинал съпернички бяха италианките Елиза Кафонт и Лучия Далмасо, които на четвъртфиналите спечелиха срещу Александра Крол-Валас от Полша и Анамари Данча от Украйна. Кафонт спечели след падане на Далмасо и на финала се състезава с Мики.

В победителка при жените се превърна Елиза Кафонт, която в последните метри от пистата изпревари Цубаки Мики и я победи с разлика от 0.14 секунди.

Редактор: Ина Григорова