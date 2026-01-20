Еврогрупата поздрави България за успешното въвеждане на еврото. Изявлението направи председателят ѝ Кириакос Пиеракакис след първото за годината заседание на финансовите министри от еврозоната. На пресконференция в Брюксел той отбеляза, че е получил комплект български евромонети от министъра на финансите в оставка Теменужка Петкова.

Еврокомисарят Валдис Домбровскис добави, че преходът към еврото бележи исторически момент за България, Евросъюза и еврозоната и подчерта гладкото протичане на процеса, благодарение на техническата подготовка и информационната кампания в страната ни.

В Еврогрупата членуват министрите на финансите на страните от еврозоната, събиращи се на ежемесечно неформално съвещание за координиране на тяхната икономическа политика.

"Започнахме дискусиите си с анализ от страна на министър Петкова за прехода на нейната страна към еврото. Еврогрупата поздравява българските власти за плавното въвеждане на валутата. Еврото е в сърцето на нашия европейски проект като стълб на икономическата стабилност и просперитет, който обединява 21 страни", отбеляза Пиеракакис.

Редактор: Цветина Петкова