След 30-години надежди и очаквания официално днес отворят граничния пункт „Рудозем- Ксанти”. Така Родопите ще имат най-пряката връзка с Беломорието. Реално така България ще има вече 7 гранични пункта с Гърция.

ГКПП-то е наричано още "третата врата от Родопите към Бяло море". Той съкращава значително пътя от Смолян до гръцките плажове с 20 километра. Пътят от българската граница води към гръцкото село Димарио, което е на 8 километра. След това се влиза в Меливия, а после се продължава към Ксанти.

Нов транспортен коридор ще свърже Егейско и Черно море

Ще може да се преминава през три коридора. Към момента през трансграничното трасе ще могат да минават само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Няма да се пропускат камиони и автобуси. На пункта ще има гранични полицаи, които ще наблюдават коридорите и ще спират автомобили при съмнение.

Очакванията са новата връзка да даде тласък на икономиката, търговията и туризма и да се превърне в реален инструмент срещу демографската криза в региона.