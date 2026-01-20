Дете и майка му пострадаха при пътен инцидент, след като колата им аварирала и била блъсната от друг автомобил, съобщиха от полицията.

Катастрофата е станала малко след 7 часа в понеделник на пътя Бургас - Средец, в близост до бензиностанция.

Колата е била с включена аварийна сигнализация, но въпреки това 50-годишна шофьорка я застигнала и блъснала отзад. Причината, според полицията, е движение с несъобразена скорост.

Майката и 10-годишния ѝ син са прегледани и освободени за домашно лечение с болки в кръста и корема.

Редактор: Цветина Петкова