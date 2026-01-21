В ефира на „Твоя ден” по NOVA NEWS Мая Манолова защити предложения от „Изправи се, България” законопроект „Антиспекула“, като отхвърли критиките на бизнеса, че той ще доведе до дефицит на стоки, икономически щети и повишаване на инфлацията.

Какво представлява законът „Антиспекула”

Тя посочи, че твърденията, че никъде в ЕС няма тавани на цени и надценки, не отговарят на истината. По думите ѝ действащи механизми за регулиране на цените съществуват в Гърция, Румъния, Унгария и Хърватия, а подобни регулации са признати за допустими и от Съда на ЕС, когато са в обществен интерес и са пропорционални.

„В Хърватия в момента има 100 продукта с пределни цени. Първоначално бяха 40, после 70, а сега са 100. Законът продължава да действа, което означава, че работи“, заяви Манолова.

На първо четене: Депутатите приеха закона „Антиспекула“

Тя представи и сравнение между цените на основни храни в България и Хърватия, като подчерта, че въпреки по-високата минимална работна заплата там, редица продукти са значително по-евтини.

Манолова коментира и общата позиция на бизнес организации срещу законопроекта. По думите ѝ именно тези сектори са пряко засегнати от предложените ограничения и реакцията им не е изненадваща. Тя изрази надежда, че законопроектът ще бъде приет окончателно от парламента.

„Този закон е необходим, за да защити потребителите и българските производители. Във всяка нормална държава се предприемат мерки в интерес на гражданите, а не само на големите икономически субекти“, заяви Манолова.

Припомняме, че преди дни законопроектът за контрол на цените на основни стоки и услуги беше приет на първо четене в Народното събрание със 167 гласа „за“, 22 „против“ и 2 „въздържал се“.

Редактор: Габриела Павлова