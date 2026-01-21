Преминаващ средиземноморски циклон е причина за валежите от дъжд и сняг през изминалите часове. В ход е и “омекване” на времето след поредицата ледени дни.

В четвъртък тези процеси ще продължат с интензивен снеговалеж в ранните часове в Централна Южна България. В отделни точки на Южните Родопи ще се акумулират до 15-20 сантиметра нова снежна покривка.

В хода на деня валежите ще са предимно от дъжд в източните райони. Дъждът обаче ще спре още в ранния следобед. От запад ще започне и разкъсване на облаците.

В четвъртък ще е сравнително тихо, а температурите ще продължат бавно да се повишават. Сутринта термометрите ще показват от -6 в Западна България до 3 край морето. Следобед - в интервала от 2 до 7 градуса.

Жълт код за опасни поледици в няколко области

От петък до неделя вероятността за валежи е минимална. Ще има условия за ниски облаци с понижена видимост. В Дунавската равнина и по Черноморието мъглите ще са продължителни и създаващи усещане за мраз. Облачността ще е с повече слънчеви интервали в петък, с по-малко в събота, а в неделя - по-често значителна.

Температурите в петък и събота следобед ще са от 4 до 9-10 градуса, в неделя - до 15 в някои райони на Източна България.

Следващата по-съществена валежна обстановка се очертава в началото на последната януарска седмица. Ранните прогнози допускат да вали сняг в средния и високия планински пояс. Дъжд - в ниската част на страната със значителни количества в Южна и Източна България.