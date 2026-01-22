В четвъртък в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер те ще отслабват и ще спират. Обявен е жълт код за снеговалежи в три области на Южна България – Смолян, Хасково и Кърджали. Минималните температури ще са между -4 и 1 градус, в София – около -2.

Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но следобяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1 и 6 градуса, малко по-високи в югозападните райони на страната, в София – около 6 градуса.

Жълт код за опасни поледици в няколко области

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област и в района на Централния Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около -2 градуса.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 7 и 9 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.

Редактор: Мария Барабашка