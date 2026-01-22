Министерството на образованието и науката не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците, която е от 31 януари до 2 февруари включително, въпреки нарастващите случаи на грип и остри респираторни заболявания сред децата.

"Винаги в края на януари имаме един пик. Не е малка заболеваемостта, но не е и толкова голяма. Сега може би решаващи ще са данните от тези дни. Не предвиждаме удължаване на така наречената "междусрочна ваканция" за всички ученици, така че засега си остава графикът на учебното време, което имаме, и решенията ще се вземат област по област", заяви просветният министър в оставка Красимир Вълчев.

Епидемиолози призовават за по-дълга междусрочна ваканция заради пика на грипа

Досега само 3 от 28 области в страната са обявили грипна епидемия. Бургас я обяви от днес до 30 януари включително. Във Варна и в Добрич също действат противоепидемични мерки.

В морската столица те са в сила до 26 януари, а до 25 януари е обявена епидемия в Добрич. Габрово беше четвърта област, която бе близо до епидемичната граница, но властните взеха решение да не обявяват мерки засега.

