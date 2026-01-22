От петък до неделя вероятността за валеж е минимална. Ще има условия за ниски облаци с понижена видимост. В някои райони като Дунавската равнина и Черноморието мъглите ще са продължителни и създаващи усещане за мраз.



В петък облачността ще е с повече слънчеви интервали в Централна Южна и Югозападна България. В хода на деня ще има условия за дъжд в Странджа и по най-южните брегове на Черноморието.

Жълт код за снеговалежи в три области в четвъртък



В събота слънцето ще се покаже в някои западни райони, но за кратко. Вечерта ще превали дъжд в Северозапада с опасност от заледявания и сняг по планините в Западна България. Светлите часове в неделя ще е преобладаващо облачно, но без валеж.



Температурите - в петък и събота следобед от 4 до 9-10 градуса, в неделя - до почти 15 в Източна България. В районите с трайни мъгли ще остане студено с дневни стойности на термометрите около и малко над нулата.



Ранните прогнози допускат следващата валежна обстановка да е в началото на последната януарска седмица. Ще вали дъжд, сняг - само в средния и високия планински пояс. Периодът е рисков откъм поледици.



Значителни количества се очакват в Южна и Източна България, по-конкретно опасността е в сила за Рило-Родопската област. Възможни са разливи по реките. Преоблажняването води и до риск от активиране на свлачища.



Очакват се силни южни ветрове в дните 25 и 26 януари. С тях температурите ще останат над обичайните сезонни нива. Затоплянето ще е особено осезаемо в районите, чувствителни към преноса на топъл средиземноморски въздух.