След триумфа над Финландия през септември националният ни отбор по тенис излиза срещу Белгия в Пловдив. На 7 и 8 февруари ще видим в действие най-големите ни таланти - от шампионите при юношите до утвърдените имена в тима ни. Форматът е ясен – три победи водят към успеха.

"Емоцията започва да ме завладява. Имах страхотна подготовка в Швеция и в Дубай - на топло. Беше изключителна възможност да тренирам с Шаповалов в продължение на две седмици. Това ми даде много опит, който ще успея да приложа през тази година", каза в ефира на „Здравей, България” тенисистът Александър Василев.

Той заяви, че е играл официални мачове на клей в зала. По думите му условията в залата ще са интересни, но изрази увереност, че момчетата ще бъдат подготвени и ще дадат всичко от себе си.

Александър Василев за победите на корта и извън него

"Цялата идея с клей в зала е малко екзотична. Но това е настилката, на която шансовете се изравняват. Александър направи чудесни мачове на клей срещу Финландия. Отборът игра великолепно и си казахме, че трябва да направи условията максимално сходни", подчерта техническият директор на Българска федерация по тенис Йордан Божинов.

По думите му настилката в зала "Колодрум" в града под тепетата ще започне да се инсталира следващата сряда. "Това е клей, който буквално се разопакова на място. Не изисква кой знае каква поддръжка, но ще бъде интересно, защото играта в зала е по-различна, отколкото на открито", обясни Божинов.

Мачовете може да гледате на живо по NOVA и NOVA Sport.

Репортер: Петър Борисов

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова