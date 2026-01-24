-
Ивет Григорова: За професията, семейството и цената на успеха
-
Проучване на Оксфорд: Инжекциите за отслабване може да се налага да се прилагат доживот
-
Културен сблъсък в Полски Тръмбеш след пристигането на работници от Пакистан
-
Проверка на NOVA: Колко струват основни храни в България и Европа
-
Спортни новини (23.01.2026 - късна)
-
„Предизвиквам те”: Сноубордистката Сани Жекова за пътя на трансформация след спортната кариера
Вижте вкусните предложения
По традиция всеки последен уикенд на месеца е време за занаятчийския базар "Да хванеш гората". Какво ново има този път разказва Юлиян Стоянов в "Събуди се".
На пазара има боровинково вино, лютеница, гъби и други вкусни предложения.
Галя Щърбева сподели, че през следващата седмица ще има и работилница за мартеници.
Целия разказ гледайте във видеото.
Последвайте ни