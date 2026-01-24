По традиция всеки последен уикенд на месеца е време за занаятчийския базар "Да хванеш гората". Какво ново има този път разказва Юлиян Стоянов в "Събуди се".

На пазара има боровинково вино, лютеница, гъби и други вкусни предложения.

Галя Щърбева сподели, че през следващата седмица ще има и работилница за мартеници.

