Към една любопитна тенденция в българските села – все повече хора отварят домовете си за напълно непознати. Без наем, без договор. Само с една цел – къщата да не пустее, животните да са нахранени и да има светлина вечер. Следващата ни героиня живее така в България вече седем месеца. Пази къщи, обикаля страната и търси място, което да нарече дом.

Словенката Катя води номадски начин на живот. Намираме я някъде из Родопите. Сутрин става без аларма, най-голямата ѝ грижа е да не угасне печката през нощта. Няма работа, няма шефове, не я притискат крайни срокове.

"Преди да дойда в България бях журналист и редактор в печатни и онлайн медии. Най-вече се занимавах с мода, а по-късно и с лайфстайл. Да, бях модно момиче, живеех в Париж и Лондон и се занимавах с фотосесии и подобни неща. Но колкото повече остарявах, толкова повече търсех по-спокоен, по-прост и по-бавен начин на живот", споделя тя.





В България е от месец май. Обиколила е голяма част от страната ни, но предпочита да живее в селата. Тук не плаща нито наем, нито сметки. От нея научаваме нова тенденция в социалните мрежи - все повече българи дават безвъзмездно къщите си в обезлюдени села, колкото да има някой.



"По принцип, много от проектите, с които се занимавам, са свързани с пазене на къщи от крадци. Грижа се за домашните любимци на хората, най-често котки и кучета докато те са на път. В България ситуацията е такава, че много хора имат имоти тук, но не живеят постоянно в страната. Те или са в чужбина или в големия град. Това правя от май месец. Просто обикалях различни региони на България. Избирах различни региони, защото исках да опозная България, преди да реша къде искам да си купя имот", разказва тя.

Оказва се, че тази тенденция - да пуснеш непознат в дома си, е много разпространена. Така Катя е обиколила цяла България и не е давала пари за наем.



"Просто ходя от една къща в друга. Колкото повече го правиш и колкото повече изграждаш взаимоотношения в рамките на тези проекти, толкова повече можеш да се връщаш, защото почти всички казват: „Да, ако някога искаш да се върнеш, знаеш, че имаш място тук.“ Така че е хубаво да имам връзки из цяла България", казва още тя.



А докато си купи мечтаната къща на село пести пари и си прави сметка за всичко. За последните 7 месеца у нас е похарчила 2921 евро и 9 цента. Това прави по около 417 евро на месец, по-малко от минималната заплата в България.

"Ако изляза, обикновено отивам в къщата на съседите. Не ходя на бар. Най-близкият ми магазин е на около 20 километра. Така че просто не харча толкова много пари. И също така осъзнах, че не се нуждая от много. Единствените ми разходи бяха за храна, бензин за колата, здравна застраховка и телефон. И, разбира се, има и други дребни разходи. Понякога трябва да купиш и други неща, но това бяха основните разходи", споделя Катя.



Сега си търси къща някъде в Стара планина - около Габрово. Но съжалява, че не е действала по-рано.

"Сега, когато преминавате от лева към евро виждам, че цените на имотите, за съжаление, се повишават. Но да, най-добрият вариант за мен би бил до дванадесет хиляди евро. Търся изоставена стара къща, която се нуждае от много работа, много ремонти, но все пак е солидна. И най-важното - искам да е стара традиционна българска къща, с дървени греди и всичко останало, с традиционни елементи. Просто обожавам архитектурата ви в селата. В Словения не мога да си купя нищо. А съм на 40 години. Трябва да взема ипотека и да я изплащам до края на живота си. А аз не искам това бреме. Ето защо избрах България. Първо се интересувах от пазара на недвижими имоти, а след като пристигнах тук, осъзнах колко близки са нашите култури. Разбирам малко от езика. Разбирам вашите обичаи. Разбирам манталитета на българите", разказва още Катя.

Така една чужденка живее в една от най-обезлюдените части на Европа. И въпреки че сме една от най-бързо топящите нации в света, Катя забелязва, че все повече млади хора българи и чужденци избират българското село. Но и това си има цена.



"В същото време е малко тъжно, защото ми се струва, че всички тези празни села сега се запълват с чужденци. И ако не се грижиш за наследството си, то може да бъде разрушено. Виждала съм толкова много от тези красиви села, които са купени не само от чужденци, но и от българи, как се превръщат в нещо, което вече няма същността на традиционно село", казва Катя.



