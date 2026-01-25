Вече близо месец живеем с еврото, а фокусът често е върху това как възрастните хора се справят с новата валута. Но в някои русенски села проблемът е друг – дори да имаш пари, няма къде да ги похарчиш. Няма магазин, аптека или лекар. Тази празнина запълва един млад човек с микробус, който се грижи никога да няма хора без хляб.

Неговото име е Николай. Заедно с годеницата си Светлозара и любимата му баба Стоянка, която не му е истинска баба, той доставя хляб и други най-необходими продукти на възрастните хора в селата.

„Работим заедно. Тя ми е бизнес партньор. Доставяме хляб в селото и бабите, за да не се разкарват до центъра, оставят поръчките си на Баба Стоянка, тя ми се обажда, и аз доставям хляба сутринта. Хората го взимат по заявка през остатъка от деня“, разказва Николай.

Историята започва преди три години, когато Николай завършва училище и започва първата си работа като шофьор на тестени изделия.

„Просто снимах няколко видеа с баба Стоянка, които се харесаха на хората и реших да продължа", споделя той.

В момента имат над 12 милиона гледания в YouTube и още толкова в TikTok.

Макар и да е известна сред хората, баба Стоянка не се интересува от славата. Николай дори пази точната ѝ локация, за да я предпази от недобронамерени хора, защото в нейното село няма магазин, аптека или лекар.

С еврото селото все още не се е сблъскало. Но според Николай не смята, че това ще е някакъв проблем.

Освен помощта за селяните, историята им носи и много емоции и житейски уроци. Годеницата му Светлозара разказва как първата ѝ среща с баба Стоянка я е впечатлила и я е накарала да се почувства добре при новото семейство.

Баба Стоянка не е самотна – има деца, внуци и правнуци, но винаги се радва на гости. Тя е благодарна, че през всичките години никога не е останала без хляб, благодарение на усилията на Николай и неговия екип.

А Николай вярва, че спасители винаги има, но те са вътре в нас.

