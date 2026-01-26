Легендарният пилот от "Формула 1" Михаел Шумахер, който претърпя тежък ски инцидент преди 12 години, вече не е прикован на болнично легло, съобщава Daily Mail.

57-годишният германец се възстановявал бавно след тежката травма на мозъка, която получи при катастрофата си в близост до френския алпийски курорт Мерибел. Дълго време състоянието му беше строго пазена тайна, известна само на най-близките членове на семейството му и малка група доверени приятели.

Според източници, близки до Шумахер, той вече може да седи в инвалидна количка и да бъде придвижван из имението си в Майорка и в дома си край Женевското езеро.

Грижи за шампиона полага съпругата му Корина, с която е женен вече 30 години, както и от екип от медицински сестри и терапевти, които следят здравословното му състояние денонощно.

От инцидента насам той е държан далеч от публичното пространство. Миналата година бивши негови служители бяха осъдени за опит да продадат изображения на Шумахер в уязвимо състояние. Имаше слухове, че той ще присъства на сватбата на дъщеря си Джина през 2024 г., които в последствие се оказаха неверни.

През годините се появиха и спекулации, че бившият пилот страда от псевдокома или синдром на заключеното тяло – състояние, при което пациентът е съзнателен, но може да реагира само с мигане. Въпреки това няколко източника потвърждават, че това твърдение също е невярно. „Изглежда, че той разбира част от случващото се около него, но вероятно не всичко“, коментира един от тях.

Редактор: Ралица Атанасова