Тя призова да спрат експериментите с Изборния кодекс
Данните на НСИ не са критерий за това кой има избирателни права в България. Това го определят Конституцията и Изборният кодекс. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS бившият председател на Народното събрание Ива Митева. Тя коментира, че на предстоящите избори трябва да се гласува по списъците на ГРАО и призова да спрат експериментите с Изборния кодекс.
Митева каза още, че трудно би се намерил служебен премиер. „Въпреки че Андрей Гюров е избран от мнозинството на ДПС-ГЕРБ, смятам, че може би е най-разумният вариант за министър-председател, с оглед осигуряването на едни честни, демократични и свободни избори”, заяви тя и допълни, че той отговаря на всички изисквания на Конституцията за министър-председател.
Правната комисия заседава по промените в Изборния кодекс
Митева коментира и българското участие в Съвета за мир. „Росен Желязков не трябваше да подписва този документ. Първо трябваше да чуе мнението на Народното събрание, трябваше да има решение и задълбочено обсъждане и в Министерски съвет, и след това той да поеме пътя към Давос”, каза бившият председател на НС.
