Желая искрено успех на Илияна Йотова в правомощията на президент. Това каза бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. По думите му тя няма да бъде поставена пред избор между БСП и евентуална формация на Румен Радев, тъй като е достатъчно обективна и неутрална в политическите си позиции. „Смятам, че тя има възможностите и способностите да се справи с отговорностите, които лежат на плещите на държавния глава“, заяви Найденов.

Бившият военен министър изрази очакване, че при изпълнение на президентските правомощия Йотова би поддържала балансиран подход както към Радев, така и към БСП. Според него тя „не би изневерила на емоциите си като социалист“.

Найденов посочи сериозните проблеми, пред които е изправена Българската социалистическа партия. По думите му формацията се намира в изключително тежко състояние и е намалила възможностите си за влизане в парламента. „С евентуална поява на Румен Радев на политическия терен една немалка част от избирателите на БСП ще се прелеят към него. БСП е паднала под 4%“, заяви той. Бившият военен министър подчерта, че ако формацията не предприеме оздравителни действия, включително смяна на ръководството, ще продължи да бъде извънпарламентарна сила, с която никой няма да се съобразява.

Той коментира още и темата за отбраната, след като ресорната комисия одобри споразумение с Италия за изграждане на временни военни съоръжения в района на Кабиле. Проектът е свързан с разширяването на многонационалната бойна група до размерите на бригада. „Става дума за одобряване на споразумение, подписано от министрите на България и Италия, за изграждане на войскови район на базата на съществуваща инфраструктура“, поясни Найденов. По думите му се очаква стойността на проекта да надхвърли 100 милиона евро, като България ще разчита на Агенцията на НАТО за проектиране и надзор на съоръженията.

Редактор: Ивайла Маринова