„Синя България“ ще настоява за ясен „санитарен кордон“ около „ДПС-Ново начало” и около политическия проект, свързан с доскорошния президент Румен Радев. Това заяви в „Твоят ден“ председателят на партия „Консервативно обединение на десницата“ и представител на коалиция „Синя България“ Петър Москов.

Според него ГЕРБ трябва ясно да се дистанцира от ДПС, а ПП-ДБ - от Радев, ако искат да бъдат възможни партньори. По думите му „Синя България“ предлага алтернатива не на формата, а на същността на държавното управление — по-малка, по-ефективна държава, която не пречи на бизнеса и не задушава икономиката. Коалицията, според Москов, представлява интересите на малкия и средния бизнес и на хората, които създават стойност, а не на олигархичните кръгове.

Петър Москов отправи остра критика към президента Румен Радев, като заяви, че неговите позиции по темата за войната и мира фактически водят до подчинение на България на Русия. Той критикува и „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за противоречивите им сигнали относно евентуално сътрудничество с Румен Радев.

Лидерът на КОД подчерта, че участието на България в Съвета за мир е било прибързано, недобре обмислено и без яснота за националния интерес. По думите му решението е взето без публична комуникация и без сериозен дебат за ползите и рисковете за страната. Москов подчерта, че спорът дали настоящият парламент трябва да ратифицира решението, или това да се остави за следващия, е второстепенен и технически. „По-важният въпрос е дали изобщо знаем какво правим и защо го правим“, заяви той.

Москов настоя, че всяка парламентарна сила трябва ясно да заяви позицията си за това как България гарантира външната си сигурност. По думите му Европейският съюз в сегашния си вид не може да бъде ефективен защитник, тъй като се фокусира върху климатични политики, регулации и социални разходи за сметка на икономиката и сигурността.

