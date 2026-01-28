Първото българско читалище е създадено на 30 януари 1856 г. в Свищов. Тази година честваме 170 години от този важен за българската култура ден. Днес няма населено място в България, където да няма читалище, дори на местата, където липсват училище и болница. Повече по темата коментираха старши икономистът в Института за пазарна икономика Петя Георгиева и изпълнителният директор на Фондация „Народни читалища” Юрий Вълковски в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

„Към момента на нашата карта има 3597 читалища. Това са повече от всички училища, детски градини и пощенски клонове в страната”, заяви Юрий Вълковски. По думите му българските читалища са уникални, защото „са граждански организации, създадени от гражданите, а не от държавата – нещо, което го няма в други европейски страни”.

„Историите на Мария Йотова“: 170 години читалища в България - история, настоящe и бъдеще

Според Петя Георгиева целта на картата е за първи път читалищата да бъдат ясно позиционирани върху територията на страната. „Тези близо 3600 читалища покриват огромна част от местата, в които има население. Това е последният пристан на нормалност, култура и на връзки между хората”, коментира тя.

Вълковски отбеляза още и начина на финансиране на читалищата. „В селата има такива с бюджет от 5000 лева годишно. Как да работят с тези средства?”, посочи той. Георгиева допълни, че „между 60 и 70% от приходите на читалищата идват от държавна субсидия”, но начинът на финансиране води до сериозни неравенства между различните общини.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова