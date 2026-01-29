Черен лед върху пътната настилка най-вероятно е предизвикал тежката катастрофа между Червен бряг и Плевен, при която загина 58-годишният лекар и бивш кмет Цветан Костадинов. Това е основната версия на разследването. Шофьорът на тежкотоварния автомобил, който е навлязъл в насрещната лента за движение, е задържан, предстои да бъде повдигнато обвинение. Черната статистика и причините за катастрофите коментираха председателят на Асоциацията на квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев и бившият директор на КАТ Алекси Кесяков в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Георгиев запита какво още трябва да се случи, за да спрат инцидентите на пътя край Телиш. Експертът подчерта, че отговорността за този път е на АПИ и фирмата, с която е сключен договорът за поддържане на пътя. Георгиев запита защо отсечката не е била обработена с химикали, за да няма черен лед, при положение, че се е очаквало да има падане на температурите. „Стига вече с тези сол, нуги. Има химикал, който се хвърля и разтопява леда. В съприкосновение с влагата – изсушава пътя. Така правят хората в цивилизованите страни. Тогава няма да говорим за заледен участък”, обясни експерта.

Кесяков подчерта, че много товарни автомобили са катастрофирали през последните месеци, а грешките са едни и същи. Той обясни, че професията на шофьорите на камиони е точно такава - те не са любители. А оттам възниква и въпросът как собственикът на камионите се грижат за водачите – обучават ли ги, контролират ли ги, каза още той.

Също така Кесяков подчерта, че този, който поддържа пътя, трябва да предлага качествена услуга.

Експертът заяви, че „във всичките катастрофи има превишаване на скоростта”. Той беше категоричен, че трябва да има промяна в Закона за движение по пътищата в тази посока.

