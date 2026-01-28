-
Прокуратурата поема разследването на катастрофата при "Капитан Андреево"
-
„Докато ме убиваха, полицай гледаше”: Жесток побой над двама мъже във видинска дискотека
-
Седем футболни фена загинаха при тежка катастрофа в Румъния (ВИДЕО)
-
Започна делото за катастрофата с три жертви, при която кола се заби в заведение в Разград
-
Камион се вряза в чакащи тирове на "Капитан Андреево", шофьорът загина (СНИМКИ)
-
Кола и два скутера изгоряха при пожар в гараж в Плевен (ВИДЕО+СНИМКИ)
Движението от и за Дунав мост 2 беше блокирано
Три катастрофи с тежкотоварни автомобили по международния път за Дунав мост 2 между Монтана и Видин заради заледено пътно платно.
Рано тази сутрин тир се е завъртял и е препречил с ремаркето си едното платно между видинските села Медовница и Ружинци.
Бившият кмет на Червен бряг загина при тежка катастрофа с ТИР (СНИМКИ)
Друг тежкотоварен камион се е завъртял и е блокирал напълно движението в района на монтанското село Смоляновци. Малко преди 10 часа на пътя в село Медовница трети тежкотоварен автомобил попаднал на лед, се завъртял и се ударил в електрически стълб.
И при трите инцидента няма пострадали.
Движението от и за Дунав мост 2 обаче беше блокирано, образуваха се колони от леки и тежкотоварни автомобили.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни