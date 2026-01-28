Пореден сблъсъкът между тежкотоварен автомобил и лека кола взе жертва.

Тази сутрин ТИР навлиза на прав участък в насрещното платно край Долни Дъбник и удря челно автомобил. Загива шофьорът в колата.

След поредния инцидент: Премиерът разпореди допълнителни мерки на пътя Телиш - Радомирци

Загиналият е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. 58-годишният д-р Костадинов е лекар, анестезиолог и е отивал на работа в плевенска болница.

На прав участък ремаркето на тира е поднесло и навлиза насреща, като помита колата, в която е бил лекарят.

Снимка: Мартин Георгиев

Пътят Плевен - София е затворен.