Елена Рибакина надви Джесика Пегула с 6-3, 7-6 (7) във втория полуфинал на тазгодишното издание от Откритото първенство на Австралия. Казахстанката ще играе на втори финал в Мелбърн след този през 2023 g., а в него нейна съперничка отново ще бъде Арина Сабаленка.

Малко по-рано Сабаленка се класира за четвърти последователен път на финал на Откритото първенство на Австралия по тенис. Тя надви убедително Елина Свитолина с 6-2, 6-3 за малко над час и 15 минути игра. При това, беларускинята стигна до мача за трофея без загубен сет.

Световната номер 1 беше по-силна и постоянна в ударите си, за да спре Свитолина.

Сабаленка завърши с 29 уинъра и 15 непредизвикани грешки. "Не мога да повярвам, наистина. Това е невероятно постижение. Но работата ми тук не е свършена", предупреди двукратната шампионка в Мелбърн.

В събота тя ще се бори за трета титла на австралийска земя след 2023 и 2024 г. Миналата година представителката на Беларус беше спряна на финала от американката Мадисън Кийс.

Джесика Пегула, която елиминира Кийс на осминафиналите, а казахстанката Елена Рибакина пък има да си връща на Сабаленка за загубения финал през 2023-а.

Свитолина от своя страна не успя да стигне до мач за титлата на турнир от Големия шлем и при четвъртия си опит след пораженията в полуфиналите на Уимбълдън (2019 и 2023) и US Open (2019).

