И днес продължават срещите при президента Илияна Йотова с възможните кандидати за служебен министър-председател . Темата коментираха в предаването „Твоят ден” журналистът Калина Крумова и телевизионният водещ Иво Танев.

„Да се стигне дотук с тази „домова книга” – това за мен е провал. Това, което направиха с поправката на Конституцията в тази ѝ част, е подигравка с българския народ. Свидетели сме на последствията от тази грешка. За мен ситуацията е обидна”, заяви Иво Танев.

„Да чакаме отговор все едно предлагаме брак, когато става въпрос за управлението на държавата – доста е цинично”, смята Калина Крумова.

Според Иво Танев ПП-ДБ не трябва да отричат, че са сгрешили с тази поправка в Конституцията.

Двамата събеседници коментираха и предстоящата предизборната кампания и очакванията за нов играч на терена.

„Не мога да си спомня колко пъти в това студио сме говорили за появата на Румен Радев на политическия терен. Не мисля, че това е новина. Моят голям интерес е дали енергията от декември месец ще преобърне изборния резултат. А моето наблюдение е, че българинът забравя много бързо. Доколкото разбирам изборите ще се април. Интересно ми е дали тази половин година ги е успокоила и как това ще повлияе на изборния резултат”, коментира Крумова.

„При всички положения един нов играч обърква сметките. Това е нова надежда, нов Месия. Ние се провалихме в изборния процес, народът се провали в отношението си към изборите и гласуването. Чудим се как да се предпазим от това някой да не ни излъже. Тези хора, които ни убеждават, че искат да спечелят и да ръководят държавата, измислят всякакви начини, с които да спечелят по нечестен начин. Защото честните избори ги заплашват и те смятат, че могат да останат извън играта. Това доведе до демотивация на хората да гласуват”, коментира Иво Танев.

