Ръководството на курорта Пампорово настоява държавата да открие постоянен медицински център в планинския курорт. В момента, въпреки че там почиват хиляди туристи, няма денонощна медицинска служба, която да обслужва здравословни проблеми и инциденти.

В разгара на ски сезона в Пампорово има над 20 хиляди гости – колкото населението на малък град. По пистите ежедневно се регистрират между 5 и 12 инцидента. През зимата функционира частен медицински кабинет, който обаче не работи денонощно и не може да поеме всички случаи. През летния сезон, когато интересът към курорта също е висок, медицинска служба изобщо няма.

Туристите споделят, че липсата на лекар и дори на аптека създава сериозни притеснения. При по-леки инциденти и здравословни проблеми хората са принудени да пътуват до Чепеларе или Смолян, което отнема време и увеличава риска при спешни ситуации.

Подходящи условия за планински и ски туризъм в Пампорово

Първа помощ при инциденти на пистите оказват спасителите от Планинската спасителна служба. В Пампорово дежурят петима спасители с четири моторни шейни. Те транспортират пострадалите до частния кабинет в базата за леки травми, а по-тежките случаи се насочват към болницата в Смолян, която се намира на около 20 километра. Според ръководството на курорта това разстояние понякога се изминава за повече от 30 минути – време, което може да бъде критично.

Допълнително затруднение е недостигът на медицински кадри в Родопите – регион, който от години се обезлюдява. Повечето здравни специалисти търсят целогодишна заетост и сигурни доходи, а в курорта работата е предимно сезонна, което прави привличането им изключително трудно.

За ограничаване на инцидентите по пистите от курорта настояват и за повече правомощия на ски патрулите. В момента те могат само да правят забележки на нарушителите, без да налагат санкции. Според управата липсата на контрол води до агресивно поведение и повишен риск за останалите скиори, а ограниченото присъствие на полицията допълнително усложнява ситуацията.

За по-голяма сигурност от понеделник румънски полицаи ще патрулират съвместно с българските си колеги по пистите и в района на хотелите.

