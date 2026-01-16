Условията за ски и планински туризъм в Пампорово са подходящи, но изискват разум и добра преценка от страна на туристите. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден“ Димитър Масурски, началник на спасителна база „Студенец“ към БЧК.

По думите му в момента в курорта са отворени 15 добре обработени писти, а снежната покривка е достатъчна за практикуване на зимни спортове. „Условията са перфектни за ски туризъм“, посочи Масурски.

Евакуираха с хеликоптер от хижа в Рила жена с измръзване на краката (ВИДЕО+СНИМКИ)

Въпреки това, спасителите препоръчват скиорите да се движат единствено по маркираните трасета. Излизането извън пистите и навлизането в горските зони крие рискове, тъй като снегът там е недостатъчен и теренът е по-опасен. „Препоръчваме да не се влиза извън пистите, особено в гората“, подчерта началникът на базата.

Сигнали за инциденти се получават ежедневно - между 5 и 8 на ден, като до момента няма ден без инциденти.

Според Масурски основната причина за злополуките е надценяването на собствените възможности. „Най-честите грешки стават, защото скиорите не преценяват възможностите си и тръгват по писти, които не са за тях“, обясни той. Особено внимание трябва да се проявява при каране по червени и черни писти, където рискът от травми е значително по-висок.

Планинските маршрути извън ски зоната през зимата се посещават по-рядко, но и там е необходима сериозна подготовка. Спасителите съветват туристите да бъдат добре оборудвани, с топли дрехи, заредени телефони и достатъчно вода и топли напитки.

Повече вижте във видеото.