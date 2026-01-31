Елена Рибакина срази Арина Сабаленка във финала на Australian Open. Казахстанката сломи беларускинята в повторение на спора за трофея от 2023 година след 6-4, 4-6, 6-4.

Сабаленка срещу Рибакина на финал на Australian Open

Елена Рибакина надви Джесика Пегула с 6-3, 7-6 (7) във втория полуфинал на тазгодишното издание от Откритото първенство на Австралия. Казахстанката игра на втори финал в Мелбърн след този през 2023 г., когато отново се изправи срещу Арина Сабаленка.

Малко по-рано беларускинята се класира за четвърти последователен път на финал на Откритото първенство на Австралия по тенис. Тя надви убедително Елина Свитолина с 6-2, 6-3 за малко над час и 15 минути игра. При това стигна до мача за трофея без загубен сет.

Сабаленка има две титли на австралийска земя - 2023 и 2024 г. - както и два загубени финала. Миналата година представителката на Беларус беше спряна на финала от американката Мадисън Кийс.

Редактор: Цветина Петкова