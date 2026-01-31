Софийският градски съд отказа да впише в регистъра на политическите партии формация „Трети март“.

Партията е учредена на 27 декември 2025 г. в Несебър със седалище в София. Софийската градска прокуратура заяви, че са изпълнени законовите изисквания за регистрация.

Съдът обаче е приел, че има формално нарушение. Всички 616 декларации за индивидуално членство, представени по делото, не съдържат дата на подписване. Според магистратите това не позволява да се установи дали декларациите са подписани в предвидения от закона срок - след публикуването на учредителната декларация и преди или до датата на учредителното събрание.

В решението се посочва, че въпреки че Законът за политическите партии не изисква изрично датата да бъде вписана, трайната практика на Върховния касационен съд приема датата като задължителен реквизит. Тя е необходима, за да се провери дали учредителите към съответния момент са имали избирателни права и не са членували в други партии.

Съдът отбелязва, че останалите изисквания на закона са спазени - инициативният комитет е бил от минимум 50 души, учредителното събрание е проведено в срок, в него са участвали над 500 учредители, а партията е събрала над 2500 членове.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в седемдневен срок.