В рубриката „Нищо лично“ Краси Боев ни отвежда до едно необикновено място – сграда, вградена в самата скала, там където планината среща река Искър. В Искърското дефиле двама приятели са се заели с амбициозната задача да вдъхнат нов живот на Националния пещерен дом „Петър Трантеев“.

Сградата е построена през 1981 г. по повод 1300-годишнината на България. Създадена е като база за пещерняци, които да изследват над 300 пещери в региона. Днес Иван и Георги се опитват да върнат духа и предназначението ѝ, превръщайки я отново в притегателно място за хора, обичащи природата и приключенията.

На входа на сградата посетителите могат да видят табло с образа на Петър Трантеев – идеологът и двигателят зад създаването на пещерния дом. Вътре са подредени карти на района, както и експозиция, посветена на ключови фигури в историята на българския туризъм, пещерното дело и планинарството – от първия регистриран турист Христо Дулсичанов, през Алеко Константинов, до Иван Малеев – първият българин, изкачил Монблан.

Макар самите стопани да не са професионални пещерняци или хижари, те се определят като приключенци по дух. Идват от различни професионални среди, но ги обединява любовта към планината и желанието да създадат място, в което хора със сходни интереси да се чувстват „у дома“. Признават, че са започнали без сериозен опит, но с ясна визия и много отдаденост.

Сградата впечатлява с уникалната си архитектура – част от стените ѝ са естествена скала. Това я прави едно от най-близките до природата съоръжения в страната. Възстановяването ѝ обаче изисква огромен труд и постоянство. Проектът е подкрепен и от семейството им, въпреки първоначалния скептицизъм.

Районът около пещерния дом предлага изключителни възможности за приключенски туризъм. Най-емблематичното място е пещера "Проходна", известна с „Божиите очи“. Тя има два основни входа и дори възможност за влизане отгоре с въже. Мястото е и едно от най-добрите за спортно катерене в България – с десетки маршрути с различна трудност, включително и най-трудният в страната.

Годишно през пещерата преминават около 100 000 души, а през уикендите в активния сезон районът се изпълва с хиляди посетители. Според стопаните присъствието на катерачи дори допринася за безопасността, тъй като маршрутите се поддържат и разчистват от падащи камъни.

Плановете на Иван и Георги са пещерният дом да стане център на международна приключенска дестинация, която да привлича хора от цял свят. Целта им е не просто бизнес, а дългосрочна мисия – да върнат живота на едно уникално място и да насърчат връзката на хората с природата.

